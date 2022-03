Ein Mädchen taucht aus dem See auf, schwimmt panisch ans Ufer. "Auf dem Grund" – was war da? Das gleichnamige Drama (gestern, ARD) spürt in Rückblenden einem Familiengeheimnis nach, das die Trainerin und ehemalige Profi-Schwimmerin Anne bis heute quält. Die Spuren führen in ihre Kindheit, 1984.