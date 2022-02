Die deutsche Satire ist für den gemeinen Österreicher oft schwer begreifbar. Es wird teilweise ekstatisch und sinnbefreit wirkend herumgeblödelt oder einfach nur kopiert – etwa von Stefan Raabs genialer Erfindung "TV total". Jetzt bietet das ZDF ein Format als Kurzserie an, das Abhilfe schafft: "Normaloland" heißt die fünfteilige Serie zu je 15 Minuten, die in der ZDF-Mediathek läuft. Sehr gute Schauspieler zeugen vom Leben in der fiktiven deutschen Stadt Neustadt.