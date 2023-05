Hans Schüssler, ein ehemaliger Elitesoldat mit dem Etikett "Einsamer Wolf", wird in seine frühere Heimat Rumänien gerufen. In Siebenbürgen soll er den in den Wäldern spurlos verschwundenen Manager eines riesigen Holzkonzerns ausfindig machen. Der dem Alkohol zugeneigte Schüssler, authentisch dargestellt von Joachim Król, begibt sich in "Blutholz" (gestern, ZDF) auf die Suche. Bald findet er sich in Lebensgefahr und in der eigenen Vergangenheit wieder.