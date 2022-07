"Aus rechtlichen Gründen kann dieser Teil der Sendung leider nicht gezeigt werden." Mit diesem Hinweis wird ein privates Video von der Hai-Attacke auf eine Tirolerin in Hurghada in der ORF-TVthek unkenntlich gemacht. Warum rechtliche Gründe? Und warum leider? Die Bewegtbilder vom Todeskampf einer Frau im blutrot gefärbten Meerwasser hätten schon allein aus Pietätsgründen nicht gezeigt werden dürfen (so wie in der Zeit im Bild tatsächlich passiert).