"Wenn ich heute schon weiß, was ich morgen alles zu erledigen habe – das find ich deprimierend." Mit diesem Satz startet Filmemacher Daniel Rintz seine Reise mit der Geografin Josephine Flohr unter dem Titel "Somewhere Else Together". Die beiden waren während Rintz’ erstem Weltreise-Filmprojekt "Somewhere Else Tomorrow" ein Paar geworden.