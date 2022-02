Der Titel ist sperrig, der Inhalt kurzweilig. "The Woman in the House across the Street from the Girl in the Window" (zu sehen auf Netflix) hält dem "Domestic Thriller"-Genre satirisch den Spiegel vor. Dazu zählen Filme wie "Gone Girl", "The Girl on the Train" oder "The Woman in the Window", in denen gut situierte Frauen aus der Vorstadt – oft mit verstecktem Alkoholproblem – in einen Kriminalfall hineingezogen werden.