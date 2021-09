Wird jemand brutal in seiner Wohnung gemeuchelt, ist das für die Nachbarn üblicherweise unerfreulich. Nicht für Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) und Mabel (Selena Gomez) aus der neuen "Disney+"-Serie "Only Murders In The Building": Die drei wohnen in einem schicken Appartementkomplex in New York und sind besessen von True-Crime-Podcasts.