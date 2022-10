Eine Super-8-Kamera. "Von den vielen Konsumgütern, die in den 70er Jahren auf den Markt kamen, war die Kamera das Objekt der Begierde schlechthin", schrieb Annie Ernaux in ihren Tagebüchern. Deren Aufnahmen, eingefangen von ihrem damaligen Mann zwischen 1972 bis 1981, verbindet die Literatur-Nobelpreisträgerin später mit ihrem Sohn David in der 2021 erschienenen intimen Biografie "Annie Ernaux’ Super 8 – Tagebücher" – ein Tipp in der arte-TV-Thek, noch bis 31. Oktober.