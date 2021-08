Die junge Marta (Ludovica Francesconi) leidet an einer seltenen unheilbaren Stoffwechselkrankheit. Trotzdem ist sie voller Lebenshunger. "Überleben reicht mir nicht", sagt sie einmal zu ihren beiden besten Freunden, mit denen sie nach dem Tod ihrer Eltern in einer Wohngemeinschaft lebt. So macht sich die Italienerin auf die Suche nach der großen Liebe.