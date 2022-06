Es ist schön zu sehen, wie im Bewegtbild eine Bringschuld getilgt wird. Ob Frauen, Menschen mit Beeinträchtigung oder Nicht-Heterosexuelle – endlich bekommen sie mehr Platz. So sehr die Kultur hier einen Lauf hat (siehe rechts), so schnell kann daraus etwas werden, was sich anfühlt, als würden Verantwortliche Häkchen unter "diverse" Kategorien setzen wollen – à la "Wir brauchen noch eine buddhistische lesbische Rollstuhlfahrerin". Mit "Ms.