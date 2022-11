Die beiden Schwestern Yusra und Sarah Mardini werden in Damaskus von ihrem Vater als Schwimmerinnen trainiert. Als die Bomben des Syrienkrieges immer näher kommen, fliehen die Schwestern 2015 mit ihrem Cousin nach Deutschland. Das Drama "Die Schwimmerinnen" (seit Mittwoch auf Netflix) erzählt die wahre Geschichte der Schwestern – die in Rio de Janeiro ein Happy End fand: Yusra schaffte die Qualifikation für das Refugee-Team und nahm 2016 an den Olympischen Spielen teil.