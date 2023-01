Held ohne Lizenz

Der Koala Man hat alles, was ein Superheld braucht: dank Koalabär-Maske ein unverwechselbares Aussehen, einen unbeirrbaren Gerechtigkeitssinn – sogar eine eigene Hotline. Nur eines geht ihm leider ab: die Superkraft. So muss der Koala Man in der gleichnamigen australischen Animationsserie, die derzeit auf Disney+ zu sehen ist, seine Fälle ohne Superhelden-Lizenz aus eigener Kraft lösen. Und das geht in der schwarzhumorigen Superhelden-Persiflage regelmäßig schief.