„Heast Bruckner“: Klamauk mit Selbstironie

In einem seltsamen Traum dürfte sich heute am späten Abend so mancher Fernsehzuseher wähnen. Schließlich erzählt Sänger Austrofred in der klaumaukigen Musikdokumentation „Heast Bruckner“ (23.30 Uhr, ORF 1), wie er geträumt habe, er sei Anton Bruckner. So verkörpert Franz Adrian Wenzl, wie Austrofred bürgerlich heißt, zur Abwechslung mal nicht Freddie Mercury, sondern den Genius Loci.