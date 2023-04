Hebamme "Lena Lorenz" waltet im ORF ihres Amtes, ihren Kolleginnen widmete sich das Drama "Die Zukunft in unseren Händen" (gestern, arte). Auf der Geburtenstation geht es etwas turbulenter zu als zeitgleich in der "Praxis mit Meerblick" (ARD). Zwei junge Hebammen treten ihren Dienst auf der Station an, wo Freud und Leid nah beieinanderliegen und Hektik den Tagesablauf bestimmt.