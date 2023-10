Halte durch!

Krankenhaus-Dokus gibt es im Fernsehen zuhauf. Blut, Stress und Tränen versprechen Dramatik, Emotionen und damit Quote. Wie das auch ganz ohne Voyeurismus gelingt, zeigt die vierteilige Serie "Charité intensiv: Gegen die Zeit", die ab heute in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Dabei zeigen die Filmemacher Carl Gierstorfer und Mareike Müller, wie in der berühmten Berliner Klinik Ärzte ihre Patienten auf die Organtransplantation vorbereiten.