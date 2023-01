Es wäre alles angerichtet für einen feinen Filmabend: Zwei Komödienprofis in den Hauptrollen, eine Geschichte mit relevantem Hintergrund, mehrere witzige Regie-Einfälle – und trotzdem will die Komödie "Das Leben ist kein Kindergarten – Vaterfreuden" (heute 20.15 Uhr, ARD) nicht recht in Schwung kommen.