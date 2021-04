Muskelprotze, Tortenkünstler, Barkeeper, G’stanzlsinger, Tanzgruppen und ein musizierendes Promi-Paar. Das war die Premiere von "Show Your Talent", gestern auf Puls 4. Der Privatsender etablierte sich in den vergangenen Jahren immer stärker als Show-Sender. Da reiht sich auch "Show Your Talent" ein. Dabei treten Kandidaten mit ähnlich gelagerten Talenten gegeneinander an, eine virtuell zugeschaltete Jury kann insgesamt 5000 Euro auf die Teilnehmer setzen.