Gut und bekannt

Ingenieur Engelbert Breitfuß und Mike Weber, die Protagonisten der "MA2412", kehren nach 20 Jahren zurück auf den Bildschirm. Zu sehen sind die beiden 45-minütigen Specials "Auf Reha" und "Beim Film" mit Alfred Dorfer und Roland Düringer morgen ab 20.15 Uhr in ORF 1. Weber mit ergrauter Vokuhila-Dauerwelle und der Toupet tragende Breitfuß sind aufgrund körperlicher Gebrechen in Frühpension geschickt worden und treffen sich auf Reha in der Simulantenstation wieder.