Auch in der dritten Staffel von "Vienna Blood", die am Freitag mit einer soliden Quote von 615.000 Zusehern begann, müssen der grimmige Polizist Oskar Reinhardt (Juergen Maurer) und der feinsinnige Psychoanalytiker Max Liebermann (Matthew Beard) im Wien der Jahrhundertwende mysteriöse Todesfälle lösen.