Liberty, Freiheit – so nennt Tabea ein verletztes Pferd, das sie im Straßengraben gefunden hat. Auch sie selbst, jung und auf Bewährung, sucht auf dem "Reiterhof Wildenstein" (gestern, ARD) ihren Weg zurück in ein freies Leben. Auf dem liegen einige Stolpersteine: allen voran Konflikte mit ihrer Lehrerin. Ein hitziges Wortgefecht endet mit einem Faustschlag in deren Gesicht. Und dem drohenden Ende der Bewährung von Tabea. Muss sie wirklich wieder ins Gefängnis? Nein, natürlich nicht.