Auf den "Kroisi" wird angestoßen: Der Postenkommandant Kroisleitner (Ferry Öllinger) ist wohlauf zurück aus der Reha, doch auf das Team von "Soko Kitzbühel" (gestern, ORF eins) wartet der erste von 13 letzten Fällen. Eine Juweliersfamilie gerät in Geiselhaft, einer der Täter wird erschossen. Vom Vater. War es wirklich Notwehr? Die Fassade der heilen Familienwelt bröckelt rasch. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Was vor allem auf den Juwelier (Harald Schrott) zutrifft, der beizeiten selbst