Es ist eine Unterhaltungskultur, die man sich bei uns kaum vorstellen kann: Prediger, die im landesweiten TV die Verkündung "des Wort Gottes" zur Show stilisieren. In den USA ist es normal, dass sich Religion und Entertainment wie im Spielfilm "The Eyes of Tammy Faye" verzahnen (neu auf Disney+). Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Predigerpaar und den Evangelisten Jim Bakker (82) und Tammy Faye Bakker (1942–2007), die ein filmreifes Leben hinlegten, nämlich ein skandalträchtiges.