Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten beginnt die Abfahrt vom Patscherkofel. Ich werde mich natürlich bemühen, der Schnellste zu sein, hoffentlich klappt’s. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Programm." Mit dieser aufgezeichneten Ansprache von Franz Klammer vor dem Rennen begann die Olympiaabfahrt am 5. Februar 1976 am Patscherkofel. Der Höhepunkt an Druckausübung auf den 22-Jährigen, von dem alle erwartet haben, dass er die Goldmedaille "für Österreich" gewinnt.