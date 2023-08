Fußnote Mensch

Graecopithecus freybergi. Das könnte die Antwort sein auf eine der großen Fragen, die uns seit jeher umtreiben: Woher kommen wir? Die "Universum History"-Doku "Mysterium Urmensch – Spuren in Europa" (gestern, ORF 2) wartet mit einer brisanten These auf: Nicht in Afrika, sondern in Europa könnte die Wiege des Menschen gestanden sein, wie der Fund eines Unterkiefers 1944 in Athen nahelegt. Dass er, wie zunächst vermutet, einem Affen gehörte, erwies sich 1972 als falsch.