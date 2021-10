Kann eine Freundschaft halten, auch wenn man sich 30 Jahre lang nicht sieht? Um diese Frage dreht sich im Kern der Film "Freunde", der heute Abend, um 20.15 Uhr, auf ARD zu sehen ist. Patrick (Justus von Dohnànyi) befindet sich in einer tiefen Lebenskrise. Der Tod seiner Frau hat ihn so mitgenommen, dass er sich am Tag ihrer Beerdigung das Leben nehmen will. Da taucht plötzlich Malte (Ulrich Matthes) auf, sein bester Jugendfreund, zu dem er aber seit damals keinen Kontakt mehr hatte.