Erst seit Angela Merkel deutsche Kanzlerin ist, haben viele männliche Politiker erkannt, dass auch Frauen eine Gemeinde, ein Bundesland, einen Staat verlässlich und erfolgreich regieren können. Aber natürlich, blauäugig wäre, wer daraus gleich ableiten wollte, dass viele Männer mit weiblichen Politikern auch etwas anfangen können. Das Thema Frauen in der Politik hat die gestrige ARD-Doku "Yes she can – and yes she will" aufgegriffen.