Zum Weltfrauentag am 8. März rückt die vierteilige Doku-Reihe "HERstory" auf 3sat Frauen in verschiedenen Lebensbereichen ins Licht. Schmerzlich aktuell spürte gestern Teil zwei unter dem fragwürdigen, zynisch anmutenden Titel "Angriffslust" der Rolle von Frauen in Kriegen nach, die in der öffentlichen Wahrnehmung von Männern geführt werden. Nicht nur die Amazonen waren Kriegerinnen. Knapp eine Million Frauen kämpften im Zweiten Weltkrieg in der Roten Armee.