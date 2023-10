Es gab viele denkwürdige Filme, in denen sich Mann und Frau nichts schenkten. Man denke nur an Michael Douglas und Glenn Close in "Eine verhängnisvolle Affäre" (1987) oder Douglas mit Kathleen Turner in "Der Rosenkrieg" (1989). Der Netflix-Film "Fair Play" mit Alden Ehrenreich (33, "Star Wars") und Phoebe Dynevor (28, "Bridgerton") steht in der Tradition dieser Psychothriller über Paare.