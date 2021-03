Begräbnisse gelten ja gemeinhin als ernste Sache, weswegen jeder Bestatter Diskretion und Seriosität hervorstreicht. Nicht so die Bernards. Die Bestatterfamilie aus Memphis, Tennessee schert sich keinen Deut um ihren Ruf. Für solche Kleinigkeiten hat die Familie echt keine Zeit, dafür ist sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Wer die schräge Familie dabei beobachten will, kann dies in der Doku "Bestattungen à la Bernard" auf Netflix tun.