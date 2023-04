Ex-Ortskaiser

Sie gehörten einst zum ungeschriebenen Gesetz in jedem noch so kleinen Nest: Am Pfarrer, Volksschuldirektor und am Bürgermeister gab es nichts zu rütteln. Diese Bastionen sind längst gefallen und besonders tief und schmerzlich war der Absturz bei den ehemaligen "Ortskaisern". Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den 2093 Gemeinden in Österreich sind zu Buhfrauen und -männern mutiert. Kaum jemand will sich diese oft unbedankte Rund-um-die-Uhr-Arbeit antun.