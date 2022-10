In der Kulturkritik muss man unumwunden ehrlich sein. Vor allem in einer Frage: Was macht ein Werk mit den Energien jener, die es sich ansehen? Mit "The Stranger" reiht sich auf Netflix aktuell eine Arbeit auf Platz zwei der Filmcharts, über die man daher eines sagen muss: Sich darauf einzulassen, wird ein Kraftakt. Auch deshalb, weil der psychologische Thriller mit Joel Edgerton ("Obi-Wan Kenobi") von einem ebensolchen erzählt.