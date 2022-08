Das ist nicht nur im Hinblick auf die Klimakrise vorbildlich: Gestern gingen in München die Multisport-Europameisterschaften zu Ende. Rudern, Turnen, Radsport, Klettern, Triathlon, Leichtathletik, Beachvolleyball und Tischtennis an einem Ort – verpackt in elf spannende Wettkampftage und kurzweilig dargereicht im Fernsehen. Dieser Mix zeigt nicht nur großartigen Sport, sondern auch die Vielseitigkeit, wenn es darum geht, schneller, höher, weiter oder besser zu sein.