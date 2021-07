Ein bisserl abgekupfert hat man von Regiestar Christopher Nolan schon. Der groß angelegte Sci-Fi-Film "The Tomorrow War", zu streamen auf Amazon Prime, erinnert doch sehr an "Interstellar", in dem Matthew McConaughey als Weltrettungsmissionar alles für seine Tochter tut. Und an "Tenet", in dem Nolan wild mit den Zeitebenen spielte.