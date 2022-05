Eine triste Plattenbausiedlung, eine Mutter, die die Stromrechnung nicht mehr bezahlen kann. "Ich will jeden Tag, dass es anders wäre. In mir drin die Leere. Ich will fort, hier raus, weit weg an einen anderen Ort", rappt Charlie in ihrem Tagebuch, man kann’s verstehen. Doch die äußere Tristesse und mehrere Jobs (Lieferservice bis putzen) parallel sind nicht die einzigen Probleme. Er oder sie? Charlie weiß es nicht, biologisch eine Frau, fühlt sie sich mehr als Mann. Aber irgendwie auch nicht.