Kaltes Blau taucht die Ermittlungen der Münchner Kripo in Unbehagen. "Laim und die Tote im Teppich" (gestern, ZDF) führt tief ins rechte Eck, in elitäre Kreise, wo man alles andere als zimperlich ist. Dass die Ermordete keine Muslima war, die todkrank ihre Kinder retten wollte, sondern eine Antifa-Aktivistin, ist bald klar. Alle Tatverdächtigen haben ein Alibi. Laim wittert die Täuschungsmanöver. Dass er beurlaubt ist, nachdem man Drogen in seinem Auto gefunden hat, kümmert ihn einen Dreck.