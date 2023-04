Was bedeutet wahre Freundschaft, was kann sie verkraften, und wie gut kennen wir einander wirklich? "Der Zürich-Krimi" (Donnerstag, ARD) taucht tief ein in die zwischenmenschlichen Bande zwischen Borchert, Kanzleichefin Dominique (Ina Paule Klink) und deren Mitarbeiterin Regula (Susi Banzhaf).