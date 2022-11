Es war eine Ironie des Schicksals, dass gestern zur Hauptsendezeit die Herren live im ORF 1 bei der Fußball-WM kickten und in ORF 2 im Super-G die Tore schnitten. Wer es schaffte, bis 23.05 Uhr wach zu bleiben, wurde mit Sabine Derflingers Hommage an die Grande Dame und Pionierin der zweiten Frauenrechtsbewegung belohnt: "Alice Schwarzer" wird am 3. Dezember 80 Jahre.