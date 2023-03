Ein zäher Schwarm

Ein Wal, der seinen Körper als Waffe nutzt, indem er auf ein Touristenboot springt, eine Armada an Krabben, die Menschen verfolgt, und ein heranrollender Tsunami: Es sind Bilder wie aus einem Blockbuster, die seit gestern die Serie "Der Schwarm" zeigt (heute folgen Episode 3 bis 5, morgen 6 bis 8 um 20.15 Uhr auf ORF eins). Nur leider sind diese aufregenden Sci-Fi-Szenen in der groß angelegten Adaption von Frank Schätzings Roman "Der Schwarm" (2004) in Wahrheit rar gesät.