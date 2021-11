Wer Anfang der 80er-Jahre im discofähigen Alter war, für den ist "Verdammt lang her" ein damals gewachsenes Rock/Pop-Immergrün der Kölner Band BAP. In der gleichnamigen Folge der ZDF-Samstagskrimi-Reihe "Ein starkes Team" ist die tragische Hauptfigur Peter Kniesbeck (André M. Hennicke) in diesen Rhythmus getaucht, weil der ehemalige "Schallplattenunterhalter" die vergangenen 30 Jahre als Raubmörder im Gefängnis verbracht hat – von der DDR verurteilt, in die BRD entlassen.