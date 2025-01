Ein ruhiger Kärntner "Land-Krimi" über einsame Seelen (gestern, ORF 1)

Sieben Todesfälle betagter Menschen in kurzer Zeit rund um den Ossiacher See – die örtliche Polizei schöpft Verdacht und ruft Oberinspektorin Acham vom LKA Klagenfurt (Pia Hierzegger, von der auch das Drehbuch stammt) zu Hilfe: Der Kärntner Landkrimi „Bis in die Seele ist mir kalt“ (gestern, ORF 1) erzählt in rauen Winterbildern von Menschen, die seelisch kurz vor dem Erfrieren sind.