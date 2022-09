Mit einer düsteren, aber bis zum Schluss spannenden Ausgabe ging die "Tatort"-Reihe gestern (20.15 Uhr, ORF 2, ARD) in die Herbstsaison. In der Folge "Das Verhör" bekam es Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) mit einem Frauenhasser in Soldatenuniform (Götz Otto als Hauptmann Hans Joachim Kessler) zu tun. Die Ermittlerin war überzeugt, dass er es war, der eine Bankerin im Auto überfiel und grausam verbrannte.