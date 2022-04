Nach 32 Ehejahren hat sie, Psychotherapeutin, keine Lust mehr. Also schlägt sie ihm, Soziologe, eine jugendliche "Geliebte" vor, über das Onlineportal "Sugarlove". Er zweifelt, versucht es dann doch – im gleichnamigen Drama (gestern, ORF 2). Und das Unheil nimmt seinen Lauf. Was in freiem Einvernehmen beginnt, stößt im realen Leben bald an die Grenzen – emotionale wie alltägliche. Es dauert nicht lange bis zur Frage: "Hast du dich verliebt?