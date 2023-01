Düsterer Columbo

Christian Bale ("Batman", "American Psycho") ist einer der größten Gestaltwandler Hollywoods. Für Fans ist es also fast ein Muss, auf Netflix den Film "Der denkwürdige Fall des Mr. Poe" mit ihm in der Hauptrolle aufzurufen. Wer der Versuchung noch nicht erlegen ist, sei aber gewarnt: Die ersten zwei Drittel muss man stark sein, denn sie sind langweilig. Bale spielt einen vom Leben geprügelten Ermittler, der 1830 an der US-Militärakademie West Point einen Kadetten-Mord aufklären soll.