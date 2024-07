Du bist nicht allein …

Wenn du träumst von der Liebe … Diese Schnulze von Roy Black hat schon was. Die Liebe begleitet den Menschen ein Leben lang, sie lässt ihn himmelhoch jauchzen und tieftraurig sein. Was dieses große Gefühl in uns ausmacht, wird dann gewahr, wenn es keine mehr gibt. Scheidung, Trennung, Tod – und plötzlich ist man eben allein. Genau hier setzt das ORF-Kultformat "Liebesg’schichten und Heiratssachen" an (heute, 20.15 Uhr, beginnt die 28. Staffel).