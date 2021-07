Seit 25 Jahren bietet der ORF mit dem Format "Liebesg’schichten und Heiratssachen" Beziehungswilligen eine Plattform. Und das aus zwei Gründen mit Erfolg: Immerhin 321 Kandidaten fanden über die Sendung, die gestern in ihre 25. Staffel ging, ihr Liebesglück. Und der ORF profitiert von ungebrochen hohen Zuschauerzahlen. So einfach kommt man sonst nicht in die Wohnzimmer der Menschen, die nicht aktiv bloßgestellt werden. Nina Horowitz schafft es, so wie Elizabeth T.