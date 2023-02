Drama, Baby!

Wunderschöne Naturaufnahmen unter dem beeindruckenden Massiv des Wilden Kaisers, ein fescher Gemeindearzt, der sich um jeden seiner Patienten über Gebühr und also völlig realitätsfremd im Fachgebiet "eh alles" kümmert, und seine Liebeseskapaden. Drama, wohin man schaut. So funktioniert "Der Bergdoktor" seit 16. Staffeln bestens (gestern, ZDF). Die Folge "Spiel mit dem Feuer" sahen am Mittwoch im ORF immerhin 773.000 Personen (Marktanteil 28 Prozent).