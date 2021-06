Drachen sind derzeit offenbar groß in Mode. Während Disney+ aktuell mit "Raya und der letzte Drache" (leider nur) animationstechnische Maßstäbe setzt, bietet Netflix den "Wunschdrachen" auf. Dieses animierte Märchen aus amerikanisch-chinesischer Produktion kommt bei den Zusehern bestens an: Derzeit liegt die familientaugliche Romanze auf Platz drei der meist gesehenen Netflix-Filme in Österreich.