Die Netflix-Serie "The Kominsky Method" ist so etwas wie eine Anti-Sitcom. Die Hauptcharaktere sind weder jung noch knackig, die Schmähs dafür clever und gespickt mit Hollywood-Referenzen. Kürzlich kehrte die Serie für eine finale dritte Staffel zurück. Leider ohne Alan Arkin, dafür mit Michael Douglas in Topform.