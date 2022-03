Es soll die Serie gewesen sein, die Wolodymyr Selenskyj als Präsidenten der Ukraine möglich gemacht hat. In "Diener des Volkes" – die erste Staffel gibt es auf arte.tv – war der Komiker, Regisseur und Schauspieler in der Rolle eines geschiedenen Lehrers zu sehen, den seine Schüler zur Kandidatur für das höchste Amt der Ukraine drängten. Als er sich in einem Privatgespräch über die korrupten, besser verdienenden "Anführer" in Rage redet, filmt ihn ein Schüler.