Die Wutprobe

Eine herrliche Persiflage auf Sein und Schein in der amerikanischen Gesellschaft ist die Netflix-Serie "Beef", derzeit auf Platz sechs der meistgesehenen Netflix-Serien in Österreich. Alles beginnt ganz harmlos, als Danny Cho, ein nicht gerade vom Glück verfolgter Handwerker, beim Ausparken beinahe in das Auto von Amy Lau, einer betuchten Unternehmerin, stößt. Nichts passiert – und trotzdem liefern sich die beiden eine wilde Verfolgungsjagd, die um ein Haar in einem Verkehrsunfall endet.